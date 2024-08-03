Армия РФ продолжает обстреливать Украину из различных видов оружия.

В ночь на 3 августа российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками, большинство из них удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В частности враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 29-ю ударными "шахедами" с направлений: мыс Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск, Курск - Россия.

"Отбивали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", - добавили в сообщении. Видео дня

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Как писал УНИАН, с 1 августа россияне ввели "специальный режим" вдоль 15 километровой прибрежной зоны Днепра на захваченных территориях Украины. Оккупанты угрожают, что 1 сентября будут наказывать людей, которых обнаружат в этой зоне без соответствующего документа.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что российские оккупанты могут готовить массированный удар в августе.

"В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетной компоненты", - объяснил эксперт.

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