По словам обозревателя, суммарно в июле россияне применили 112 ракет, что является наименьшим показателем с начала 2024-го.

Россия может накапливать ракеты для массированного комбинированного удара по Украине в августе. Особенно если учесть, что в этом месяце Украина будет праздновать День Независимости, предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетной компоненты", - отметил эксперт.

По его словам, всего за месяц было использовано следующее количество ракет:

Видео дня

Х-59/69 - 28 (22 сбиты);

9М723 ОТРК "Искандер-М" - 24/1;

9М727 ОТРК "Искандер-К" - 3/1;

Х-101/555/55 - 22/19;

КРМБ "Калибр" - 14/11;

Х-47М2 "Кинжал" - 1/1;

3М22 "Циркон" - 1/0;

Х-22 - 2/0;

Неизвестного типа - 14/1.

Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П.

"Суммарно в июле российские оккупационные войска применили 112 ракет разного типа, что является наименьшим показателем с начала 2024 года, - подытожил Коваленко. - Чаще всего ударам подвергались Николаевская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области".

Кроме подготовки массированного удара в августе, Коваленко связал такое ограниченное применение ракетной компоненты может со снижением их производственных показателей.

Сколько ракет производит Россия

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что ежемесячно Россия производит до 90 ракет:

"Из них они производят, если мы говорим о именно баллистических, 20 "Искандеров". Вопрос в том, что Россия производила до полномасштабной войны значительно больше и у них было время накопить. Но я хочу напомнить, что Россия и использовала очень много тех же "Искандеров", особенно в первые недели полномасштабного российского вторжения".

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