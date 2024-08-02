Россия может накапливать ракеты для массированного комбинированного удара по Украине в августе. Особенно если учесть, что в этом месяце Украина будет праздновать День Независимости, предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетной компоненты", - отметил эксперт.
По его словам, всего за месяц было использовано следующее количество ракет:
- Х-59/69 - 28 (22 сбиты);
- 9М723 ОТРК "Искандер-М" - 24/1;
- 9М727 ОТРК "Искандер-К" - 3/1;
- Х-101/555/55 - 22/19;
- КРМБ "Калибр" - 14/11;
- Х-47М2 "Кинжал" - 1/1;
- 3М22 "Циркон" - 1/0;
- Х-22 - 2/0;
- Неизвестного типа - 14/1.
Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П.
"Суммарно в июле российские оккупационные войска применили 112 ракет разного типа, что является наименьшим показателем с начала 2024 года, - подытожил Коваленко. - Чаще всего ударам подвергались Николаевская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области".
Кроме подготовки массированного удара в августе, Коваленко связал такое ограниченное применение ракетной компоненты может со снижением их производственных показателей.
Сколько ракет производит Россия
Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что ежемесячно Россия производит до 90 ракет:
"Из них они производят, если мы говорим о именно баллистических, 20 "Искандеров". Вопрос в том, что Россия производила до полномасштабной войны значительно больше и у них было время накопить. Но я хочу напомнить, что Россия и использовала очень много тех же "Искандеров", особенно в первые недели полномасштабного российского вторжения".