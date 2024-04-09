Несколько дней назад, по данным МАГАТЭ, было зафиксировано три прямых попадания в защитную оболочку одного из реакторов Запорожской атомной электростанции. Однако в МАГАТЭ не говорят, кто именно совершил обстрел. Конечно, в организации понимают, кто обстреливает ЗАЭС. Однако не называют, потому что считают, что это не входит в компетенцию МАГАТЭ. Говорят, что их функция ограничивается состоянием безопасности станции.

Это уже не удивляет, учитывая, что эта организация находится под большим влиянием России. Во-первых, только в секретариате МАГАТЭ работает более 100 сотрудников - граждан страны-агрессора. Один из заместителей, возглавляющий важнейший из департаментов безопасности, также является россиянином. Поэтому от вопроса: "Кто и чем стрелял?" они будут уклоняться по максимуму.

Во-вторых, мы уже видели, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал на ЗАЭС и обнимался там с террористами, которые захватили станцию. Затем встречался с главой России Владимиром Путиным...

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Только Советом управляющих МАГАТЭ было сделано три официальных заявления по поводу ситуации на ЗАЭС, в которых говорилось, что главная проблема станции - захват ее российскими оккупационными войсками, которых надо срочно выводить оттуда и передавать ЗАЭС под контроль Украины. Однако эти заявления были полностью проигнорированы.

Возвращаясь к теме с обстрелом атомной электростанции 7 апреля, насколько известно из информации МАГАТЭ, это не привело к критическим разрушениям

И это еще раз подтверждает, что история с этой "атакой" - российская заготовка. Попытка в очередной раз продемонстрировать "агрессивность" Украины, которая якобы обстреливает свои собственные АЭС.

Попадание БПЛА в защитную оболочку одного из реакторов Запорожской атомной электростанции выглядит как очевидная провокация российских спецслужб. Так называемая операция под чужим флагом. Ведь именно такие действия - одна из любимых тем россиян: обстрелять реакторы и обвинить в этом Украину - мы это уже видели. Типичная ФСБшная игра.

Зачем россия снова поднимает эту тему сейчас?

Во-первых, для создания лишнего напряжения, повышения его градуса. Это - основная задача "операции", а не разрушение какого-то блока АЭС.

Обратите внимание: всегда, когда приближается какая-то решающая фаза в войне, россия включает "фактор ЗАЭС". В прошлом году, во время украинского контрнаступления, оккупанты постоянно проводили такие провокации - обстреливали линии электропередач, чтобы не было питания станции. Таки образом мировое общество постоянно держали в напряжении - мол, вот-вот может произойти авария. Так же сейчас - когда ситуация на фронте напряженная, россияне начинают задействовать этот фактор.

Во-вторых, недавно произошло поступление доказательств военных преступлений России, в частности, доклад о пытках персонала ЗАЭС от Truth Hounds, в Комитет по пыткам ООН. Также много обсуждаются российские удары баллистическими ракетами по ДнепроГЭС, прицельные обстрелы именно жилых кварталов Харькова, Одессы, потому что это - геноцидные действия... И России сейчас очень нужно отвлечь мировое внимание от этих вопросов.

В рф считают, что провокацией на ЗАЭС они смогут отвлечь мир от своих злодеяний и начать обсуждение темы: "Кто же это взорвал атомную станцию? Кто же это ее дронами атаковал?". И речь не о поиске ответов, речь о том, чтобы все начали дискутировать этот вопрос: может, это сделала одна сторона, а может - другая.

К сожалению, в мире очень много дураков, которые могут на это купиться, начать сомневаться и продуцировать месседжи, не Украина ли это действительно сделала...

При этом, следует понимать, что для достижения такого эффекта россияне запустят соответствующую кампанию по всему миру. Деньги на это у них есть. И такая практика для них не нова. Вспомните, как произошло обвинение Украины в теракте под Москвой в концертном зале Crocus City Hall.

В-третьих, все это происходит именно во время активной фазы слушаний в Конгрессе США по выделению средств для Украины. То есть, главная цель провокации очевидна - обвинить Украину и в этом теракте и побудить наших партнеров не предоставлять нам оружие в этот решающий момент. России крайне необходимо дискредитировать Украину, наше военно-политическое руководство, изолировать нас от международного сообщества, чтобы Украина не получала соответствующей помощи от западных стран. Но удастся ли это россиянам? Будет зависеть от интеллектуальных и моральных качеств американских конгрессменов и сенаторов.

И еще один момент. Такая же "линия" четко просматривается после теракта в "Крокусе". То есть, обстрел ЗАЭС - это второй мощный акт. И, к сожалению, надо ожидать других. Ведь это - продолжение той линии обвинений Украины со стороны рф в различных громких терактах. Повторюсь - это типичная ФСБшная игра.

Поражает, что до сих пор международное сообщество эту игру не раскусило и не поставило Россию на место.

Что касается действий Украины в этой ситуации: должны быть четкие заявления об обстреле ЗАЭС именно россией, четкие заявления о цели, которую преследует враг. Потому что, к сожалению, до сих пор не до всех доходит, почему такие провокации - дело рук России и почему она вообще их делает. Некоторые до сих пор играют какую-то свою непонятную игру и сомневаются (или делают вид, что сомневаются), что рф на такое способна.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова