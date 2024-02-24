Россия атаковала Украину дронами и ракетами.

Боевая работа сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины ночью 24 февраля 2024 года попала на видео.

Соответствующим роликом в Telegram поделился командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

На опубликованном видео запечатлены результаты защитников неба воздушного командования "Юг". Олещук поблагодарил их за отличную работу.

Боевая работа ПВО ночью 24 февраля - видео

Атака России 24 февраля - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 24 февраля Россия атаковала Украину дронами и ракетами.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Украина уничтожила две ракеты Х-59, но пропустила "Искандеры". Отмечалось, что россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12-ю ударными дронами "Шахед".

Зафиксировано разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе. Трое раненых - в тяжелом состоянии.

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