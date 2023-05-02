На этих направлениях фронта усилила обстрелы вражеская артиллерия.

Армия РФ усилила артиллерийский огонь сразу на трех направлениях фронта на востоке Украины. Речь идет об окрестностях Бахмута, Часового Яра и Хромового.

О мощных обстрелах сообщил находящийся на передовой корреспондент "Радио Свобода".

"Сегодня очень солнечно, ясно. Начались такие активные обстрелы и Часового Яра, и Хромового, и в Бахмуте. Мощные бои, артиллерия прям не затихает. Огонь ведется практически бесперебойно", - отметил он.

На Бахмутском направлении усилились бои

Напомним, что сегодня спикер восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый сообщил о значительных потерях врага на Бахмутском направлении.

Он констатировал, что за сутки ВСУ провели 17 боев с оккупантами и ликвидировали более 100 оккупантов. Также небоеспособны из-за ранений более 120 человек - это сверхбольшие суточные потери для россиян.

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