На Херсонщине враг пытался продвинуться перед в сторону Николаевской области, однако понес потери и отступил, поделились в оперативном командовании "Юг".

В Николаевской области Вооруженные силы Украины снова взяли под полный контроль три населенных пункта.

Под полным контролем ВСУ снова находятся поселок Широкое и два села - Новопетровка и Любино, поделился в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В то же время он не уточнил, как именно населенные пункты были взяты под контроль украинской армии.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", - говорится в сообщении.

По сведениям оперативного командования "Юг", размещенным в Facebook, в Херсонской области противник пытался продвинуться перед в сторону Николаевщины в районе сел Новая Заря и Таврийское, но понес потери и отступил.

Напомним, утром 24 февраля войска России вторглись в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Николаеве и Херсоне. Позже Херсон оказался под контролем противника.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким полагает, что противник не собирается захватывать Николаев.

Украинские воины давали противнику достойный отпор. По сведениям Генштаба ВСУ, в нашем государстве уже уничтожены около 22,1 тыс. оккупантов.

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