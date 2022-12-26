С октября российские военные в основном сосредоточились на обустройстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

Российская армия в Украине перешла к новой оборонительной тактики. Интервенты начали активно использовать минные поля.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании Twitter. В ведомстве подчеркнули, что такая тактика может быть эффективной только, если минные поля прикрыты наблюдением и огнем.

По данным британской разведки, с октября российские военные в основном сосредоточились на обустройстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине. Речь идет об установлении дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин.

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"Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - добавили в Минобороны Британии.

Война в Украине: последние новости

По состоянию на утро 26 декабря потери оккупантов составили уже около 102 тысяч 600 оккупантов. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 550 человек.

По данным Генштаба ВСУ отбили 16 атак оккупантов на Донбассе. Украинские защитники дают достойный отпор врагу, оккупанты несут потери. Так, в Горловке оккупанты обязали медиков сдавать кровь из-за недостатка доноров.

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