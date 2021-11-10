Глава государства отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год подряд.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной, заявив, что армия готова дать отпор любому.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

"Наши бойцы на востоке продолжают выполнять свой долг, защищают Украину и всех ее граждан. И вакцинированных и невакцинированных. От тех, кто болеет посягательством на чужие территории. На днях появилась информация о возможном обострении болезни. Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что со стороны России звучат упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в "нормандском формате".

"Я надеюсь, что теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе. На восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, блогеров, которые подняли медигвалт", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год подряд.

"Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наша разведка обладает полной информацией, наша армия готова дать отпор любому, в любое время и в любом месте. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала сообщение издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.

Она заявила, что по состоянию на 1 ноября разведка не фиксирует значительного перемещения войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

По ее словам, "происходящее трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений".

Она уточнила, что Минобороны постоянно фиксирует, как накануне важных политических встреч или событий возникают информационные провокации и действуют российские информационно-психологические операции. А поэтому, отметила Маляр, "бесконечно происходит распространение не соответствующей действительности информации".

Автор: Антонина Доломанжи