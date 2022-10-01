30 сентября президент РФ объявил об аннексии новых украинских территорий.

Проведя "референдумы" в четырех областях Украины и заявив об аннексии новых украинских территорий, президент РФ Владимир Путин в очередной раз провалился.

Свое мнение по поводу последнего выступления главы Кремля советник Офиса президента Алексей Арестович высказал на канале Фейгин LIVE.

"Нам по**г, мы как воевали, так и будем воевать… Комплекс таксиста. Он не сказал ничего нового, что бы он не говорил за 22 года, мы все это знаем", – заявил он.

"Ну, хорошо, мы его поняли… и приглашение к переговорам, на что Украина ответила окружением (россиян) под Лиманом и заявкой в НАТО, и заявлением президента (Зеленского) о том, что с этим товарищем он переговоры вести не будет… С этим уже нет, все. Вопрос закрыт", – добавил Арестович.

Путин объявил об аннексии новых территорий – Украина подала заявку в НАТО

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии части территорий четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом он сделал заявление о возобновлении переговоров с Киевом.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке":

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия…".

Также глава государства четко дал понять, что Украина не будет договариваться с Путиным: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".