По словам советника главы ОП, на военное освобождение Донбасса в таком случае у Украины будет до пяти суток.

В случае тяжелой болезни президента России Владимира Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы не знаем, как будет деокупована. Мы готовимся к различным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я сформулирую - это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос. Возможно и такой вариант будет когда-то", - сказал Арестович.

Как известно, сейчас Путин находится на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом десятков людей из его ближайшего окружения.

Отметим, в эфире этого же ток-шоу экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что не стоит надеяться, что после Путина будет кто-то лучше".

Как прогнозирует российский политолог Андрей Пионтковский, Россия может устроить новую агрессию против Украины в ближайшее время. Он связал это с ситуацией в Афганистане.

Зато бывший посол США в Украине Джон Хербст утверждает, что Путин выведет российские войска с территории оккупированного Донбасса тогда, когда осознает, что не сумеет одержать там победу.

Автор: Юрий Годован