Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что не стоит надеяться, что после Путина "будет кто-то лучше" для Украины.

Привлечение людей с временно оккупированных территорий Украины к выборам в Госдуму является своего рода "подачкой русскому миру".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Он отметил, что в России нарисуют любые цифры по результатам выборов, поэтому не для этого привлекаются для голосования на выборах люди с временно оккупированных территорий. По его словам, в частности, это необходимо в связи с тем, что в последнее время в Донецке и Луганске были забастовки и протесты "конечно не проукраинские" и поэтому нужна была "подачка русскому меру".

Климкин сказал, что трудно понять есть ли у Путина какой-то план, но один из вариантов, что когда будет "заточено Союзное государство с Беларусью, то туда будут пытаться принять уже общий Донецк и Луганск, а потом от нас отламывать другие регионы".

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Климкин подчеркнул, что не стоит надеяться, что "после Путина будет кто-то лучше".

"Я вообще не вижу на сегодня в России ни одного проукраинского политика. А будет после Путина кто-то хуже для Украины", - подчеркнул он.

Путин пошел на самоизоляцию: подробности

Утром 14 сентября стало известно, что Путин пошел на самоизоляцию, поскольку в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Автор: Надя Пришляк