Несколько десятков человек из его окружения подхватили коронавирус.

Президент России Владимир Путин, который ранее ушел на самоизоляцию, рассказал, почему был вынужден так поступить. По его словам, десятки человек из его окружения заболели коронавирусом.

Об этом Путин сказал во время выступления по видеосвязи на саммите ОДКБ, пишет ТАСС. По его словам, после выявления заболевших он отменил свой визит в Душанбе.

"Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - заявил Путин.

"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - уточнил он.

Отметим, ранее Путин заявлял, что несколько человек из его самого близкого окружения заболели коронавирусом. В частности, заболел человек, который работает с ним в непосредственной близости.

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Об уходе Путина на самоизоляцию стало известно 14 сентября.

Отметим, 14 апреля Путин заявил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Как сообщил недавно украинский журналист-международник Иван Яковина, Путин под влиянием министра обороны РФ Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

9 сентября в российском Кремле прошла пятая за год встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сами переговоры продлились более 3 часов, а Путин и Лукашенко подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

Автор: Виолетта Орлова