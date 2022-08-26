11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще одна 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Российские войска действительно могли попытаться "поймать" воинский эшелон на путях в Чаплино Днепропетровской области, но в результате попали в пассажирский поезд.

Об этом в интервью российскому юристу Фейгину рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон действительно на перегоне где-то или стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданскому. Потому что криворукие д*билы", - сказал он.

На вопрос, считает ли Арестович это ошибкой выбора цели, он ответил: "Они – идиоты".

"Процедура выбора цели очень непростая. Они промахиваются, от балды. Самое главное – у них нет ответственности за уничтожение гражданских целей. Я представляю, если бы кто-то из наших вмазал по гражданскому поезду… Я не знаю, что с ним было бы. Но мы на своей земле воюем, поэтому мы очень внимательно смотрим, куда бить, а куда не бить. Даже если бы мы воевали в России – мы точно также берегли бы мирных, как своих. Потому что именно так воюют армии. А в России никого не жалели", - объяснил Арестович.

По его мнению, таких "промахов" у России будет еще много: "То, что она (российская армия – ред.) сделала вчера (24 августа – ред.) – это все, что она может".

Трагедия в Чаплином: что известно о ракетном ударе по Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Вечером, 25 августа, число жертв увеличилось до 25 человек.

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