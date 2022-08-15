Советник мэра подчеркивает, что большинство из 60 мариупольцев, которых возвращают домой из русского Пскова, не имеют уцелевшего жилья в городе.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "первом факте обратной депортации" из России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой", - рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут "жить на улице или ворваться в квартиры других мариупольцев, которые находятся в эвакуации".

"Замечательный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", - написал советник мэра.

Война в Украине:

Россия после варварского захвата Мариуполя депортировала на свою территорию и ОРДЛО десятки тысяч жителей города. Оккупанты обманом вывезли украинцев под видом эвакуации.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения РФ вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев, из них 200 тыс. детей.

17 июля 2022 года стало известно о том, что оккупанты угрожают депортировать жителей Запорожской области за проукраинскую позицию.

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