Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "первом факте обратной депортации" из России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой", - рассказал Андрющенко.
Он подчеркнул, что большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут "жить на улице или ворваться в квартиры других мариупольцев, которые находятся в эвакуации".
"Замечательный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", - написал советник мэра.
Война в Украине:
Россия после варварского захвата Мариуполя депортировала на свою территорию и ОРДЛО десятки тысяч жителей города. Оккупанты обманом вывезли украинцев под видом эвакуации.
По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения РФ вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев, из них 200 тыс. детей.
17 июля 2022 года стало известно о том, что оккупанты угрожают депортировать жителей Запорожской области за проукраинскую позицию.
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