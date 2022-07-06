Аналитики указали, что и через 4 месяца после начала войны Кремль сохраняет свою цель, включая смену политического режима и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

Целью российской войны против Украины является уничтожение ее суверенитета и смена политической власти.

Такое мнение высказали аналитики Институтв изучение войны (ISW).

Как сообщает Институт, целями вторжения России в Украину остаются смена режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Аналитики указали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента РФ Владимира Путина в так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая смену режима и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

В связи с этим ISW отметили, что российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Аналитики предположили, что оккупанты пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Кроме того, в ISW отметили, что российские власти проводят усиленные мероприятия по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы.

Аналитики указали, что Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в ISW заявили, что отвод украинских войск от Северска Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

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