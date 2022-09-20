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Соединенные Штаты Америки готовы поставить украинской армии танки, но она должна доказать, что сможет их использовать.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч.

"Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сказал, что "танки находятся на столе" для украинских сил, но Украина должна будет продемонстрировать способность поддерживать более современные модели, чтобы получить их", - сообщил он.

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Как пишет CNN, высокопоставленный американский военный чиновник заявил, что передача танков Украине в будущем "абсолютно обсуждаема". Однако они не подходят для немедленного боя из-за проблем с обучением, техническим обслуживанием и обеспечением.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

В него войдут боеприпасы к ракетным системам HIMARS, системы ночного видения, оборудование для разминирования, артиллерийские снаряды и другое оборудование.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Украина передала Соединенным Штатам Америки список вооружения, которое понадобится ее Вооруженным силам для продолжения контрнаступления в следующем году.

По данным издания, в список вошли 29 видов различных систем вооружения и боеприпасов, в том числе танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для Himars и ракетные системы ATACMS.

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