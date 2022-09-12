Они понадобятся для контрнаступления ВСУ.

Украина запрашивает у Соединенных Штатов Америки больше вооружения, в том числе ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ, переданный американским законодателям.

В нем перечислены десятки видов вооружений, которые потребуются ВСУ для продолжения контрнаступления в 2023 году.

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Среди них армейская тактическая ракетная система ATACMS, которую ранее администрация президента США Джо Байдена отказалась поставлять.

Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для Himars.

В конце августа помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что для эффективного контрнаступления украинской армии нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация.

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