Украина запрашивает у Соединенных Штатов Америки больше вооружения, в том числе ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ, переданный американским законодателям.
В нем перечислены десятки видов вооружений, которые потребуются ВСУ для продолжения контрнаступления в 2023 году.
Среди них армейская тактическая ракетная система ATACMS, которую ранее администрация президента США Джо Байдена отказалась поставлять.
Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для Himars.
В конце августа помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что для эффективного контрнаступления украинской армии нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация.