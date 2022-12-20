Олег Жданов отметил, что США узнал об ударе ВСУ уже после операции.

США не препятствовали ликвидации главы Генерального штаба Российской Федерации Валерия Герасимова. В Вашингтоне узнали все уже после удара по командному пункту россиян.

"С умными там (в России – УНИАН) проблема, судя по тому, сколько уже сменилось командующих российскими войсками в Украине - был Дворников, был Лапин, Герасимов сам руководил войсками, вот сейчас вроде как Суровикин командует", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

При этом он указал, что в США узнали об операции ВСУ, когда уже удар по командному пункту был нанесен. По его словам, к тому моменту Герасимова там уже не было.

"США, как я понимаю, не хотели не хотели конфронтации из-за оружия, которым бы накрыли Герасимова вместе со штабом. Во-вторых, может они у них были какие-то свои политические причины. Украина все равно нашла и ударила. Когда они попросили не наносить удар по командному пункту, где предположительно мог быть Герасимов, то мы уже к тому времени нанесли его. По какой случайности, но Герасимов уехал. Поэтому американцы не помешали, они хотели нас отговорить от этого факта, но мы поступили по-своему, так как посчитали", - подытожил Жданов.

Попытка ликвидировать Герасимова - что известно

Издание The New York Times сообщило, что Валерий Герасимов приезжал к оккупантам на Донбасс, и США пытались отговорить Украину от его ликвидации. Отмечается, что в Вашингтоне намеренно скрыли информацию от украинцев о визите Герасимова, потому что опасались, что его убийство может привести к эскалации.

ВСУ все равно узнали о планах Герасимова. Тогда высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.

В свою очередь советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать главу российского Генштаба Герасимова еще весной, когда он был в Изюме Харьковской области.

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