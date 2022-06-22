Машина с коллаборантом якобы неожиданно взорвалась

В Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант от "Слуги народа" Евгений Ковалев. Он перешел на сторону оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен нардеп-предатель Ковалев, который остался в Херсоне и рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", - отметил Шевченко.

Он также опубликовал видео с места взрыва. На кадрах видно искореженную машину, а на переднем пассажирском сиденье - триколор оккупантов.

Telegram-канал Perepichka NEWS отмечает, что в Херсонской ОВА информацию о ликвидации Ковалева не подтверждают.

Как сообщал УНИАН, 3 мая стало известно, что народного депутата Украины Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

По инициативе Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономной Республики Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

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