По словам военного, Сырского уважают за старания и идейность.

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий "Ивич" Вербич рассказал, за что на самом деле украинские военные уважают главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

По словам Вербича, Сырский действительно делал все возможное, чтобы восстановить справедливость в армии.

"Прежде всего речь шла о людях, которые постоянно отсиживались в штабах и даже не догадывались, что такое настоящая война. Именно главнокомандующий ВСУ требовал, чтобы все прошли через передовую. Сырский постоянно настаивал на эффективных изменениях в армии, поэтому воины уважают его за старания и идейность", - объяснил защитник в интервью Online.ua. Видео дня

В то же время ветеран ВСУ отметил, что жизнь украинских пехотинцев все равно остается непростой и даже сложнее, чем во времена Первой и Второй мировых войн.

"Из-за этой многоуровневости, из-за того, что зайти-выйти с позиции - это целое приключение. Когда нет окопа, ты открыт, и сделать это незаметно - сложно. Люди сейчас там по 9 километров ходят пешком, чтобы просто зайти на позицию. Пехота - это же не только молодые ребята, там и мужчины по 50 лет, поэтому им тяжело", - подчеркнул "Ивич".

Военный добавил, что турели и роботизированные системы пока находятся лишь на начальной стадии. Поэтому никто в армии не отрицает того факта, что человек все же более эффективная единица на фронте.

"Поэтому пока это вспомогательные инструменты. Мы можем этим уменьшить количество людей, участвующих в боях на этом участке фронта, но без людей все равно ничего не будет. Люди должны эту линию держать", - отметил Вербич.

По его словам, украинские мужчины, которые до сих пор не решились пойти в армию, должны наконец обдумать все еще раз, чтобы спасти свои семьи, свою родину.

"Они (украинцы - ред.) должны искать подразделения, узнавать о командирах, которые их будут использовать эффективно, будут ценить, не будут тратить их жизнь бездумно, с качественной подготовкой. Нужно к ним присоединяться, потому что иначе нас ждет просто гибель", - отметил защитник.

Военные о мобилизации в Украине

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что закон о мобилизации был принят слишком поздно, однако он все же дал свои результаты.

"Это люди, которые колебались, это люди, которые что-то ждали, думали. И принятие этого закона побудило их к более быстрому принятию решения, которое, на самом деле, является взвешенным, абсолютно взрослым и здоровым. Потому что нормальный человек, я думаю, выберет все же сам, куда идти, кем служить, как помогать, какое подразделение, специальность и все остальное, чем будет ждать, пока тебя заберут и отправят в бригаду или в подразделение, или вообще род войск, который будет абсолютно не твой, мягко говоря", - объяснил он.

В то же время командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" признал, что в армии есть люди, которые не немотивированы воевать, однако если всех отпустить, то это будет 80% военных.

"Люди, которые сейчас немотивированы, должны задать себе вопрос - для чего они здесь. Раз они уже в армии, нужно что-то менять в своей голове, больше тренироваться и готовиться. Командирам надо говорить со своим личным составом. Когда люди слышат за собой поддержку командиров, они всегда находят мотивацию", - отметил воин.

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