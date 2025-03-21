Украинские дроны атаковали российский военный аэродром "Энгельс" после того, как россияне выкатили на открытую площадку 60 контейнеров с ракетами, и об этом стало известно Силам обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
Он отметил, что склад боеприпасов, горючего и технико-эксплуатационная часть являются обычными элементами любого военного аэродрома. В частности на аэродроме "Энгельс" базируются как ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и бомбардировщики Ту-22М3. Именно поэтому на этой авиабазе хранились и крылатые ракеты, и авиабомбы.
"Так что в общем, все же такая инфраструктура аэродрома логична... Единственное что, там россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров просто на площадку возле складов", - рассказал эксперт.
По его данным, в этих контейнерах были ракеты, с которыми россияне проводили какие-то действия - технический осмотр, или что-то другое. Как отметил аналитик, когда украинские аналитики увидели на спутниковых снимках такое "зрелище", удержаться от того, чтобы не среагировать, "было просто невозможно".
"И россиянам прилетело, конечно. Прилетело красиво - вырос зрелищный "грибочек", - добавил Романенко.
В то же время он отметил, что этот удар сильно не скажется на массированных ракетник ударах оккупантов. В частности, у противника много таких складов и налажено серийное производство соответствующих ракет.
Дроновый удар по Энгельсу
Как писал УНИАН, накануне по российскому аэродрому "Энгельс" в Саратовской области был нанесен дроновой удар, в результате чего там произошел мощный взрыв и началась вторичная детонация боеприпасов. Позже стало известно, что удар дронов точно пришелся на склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков, которые базируются на этом аэродроме.
Военный эксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что "Энгельс" - единственный аэродром, который хранит большинство стратегических ракет, летящих по Украине. По словам эксперта, там снаряжаются российские самолеты для того, чтобы возвращаться к другим аэродромам, откуда они уже совершают боевые вылеты по Украине.