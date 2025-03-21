Удар украинских дронов по Энгельсу на самом деле был спонтанным, потому что враг "подставился".

Украинские дроны атаковали российский военный аэродром "Энгельс" после того, как россияне выкатили на открытую площадку 60 контейнеров с ракетами, и об этом стало известно Силам обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он отметил, что склад боеприпасов, горючего и технико-эксплуатационная часть являются обычными элементами любого военного аэродрома. В частности на аэродроме "Энгельс" базируются как ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и бомбардировщики Ту-22М3. Именно поэтому на этой авиабазе хранились и крылатые ракеты, и авиабомбы.

"Так что в общем, все же такая инфраструктура аэродрома логична... Единственное что, там россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров просто на площадку возле складов", - рассказал эксперт.

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По его данным, в этих контейнерах были ракеты, с которыми россияне проводили какие-то действия - технический осмотр, или что-то другое. Как отметил аналитик, когда украинские аналитики увидели на спутниковых снимках такое "зрелище", удержаться от того, чтобы не среагировать, "было просто невозможно".

"И россиянам прилетело, конечно. Прилетело красиво - вырос зрелищный "грибочек", - добавил Романенко.

В то же время он отметил, что этот удар сильно не скажется на массированных ракетник ударах оккупантов. В частности, у противника много таких складов и налажено серийное производство соответствующих ракет.

Дроновый удар по Энгельсу

Как писал УНИАН, накануне по российскому аэродрому "Энгельс" в Саратовской области был нанесен дроновой удар, в результате чего там произошел мощный взрыв и началась вторичная детонация боеприпасов. Позже стало известно, что удар дронов точно пришелся на склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков, которые базируются на этом аэродроме.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что "Энгельс" - единственный аэродром, который хранит большинство стратегических ракет, летящих по Украине. По словам эксперта, там снаряжаются российские самолеты для того, чтобы возвращаться к другим аэродромам, откуда они уже совершают боевые вылеты по Украине.

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