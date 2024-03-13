Есть информация, что в результате удара беспилотниками поврежден по меньшей мере один самолет ДРЛО, выяснили журналисты от источника из ГУР МО.

Украинский дроновый удар по Таганрогу был результативным - поврежден российский самолет A-50, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Такой информацией поделился источник NV из Главного управления разведки украинского Министерства обороны. По словам собеседника, есть информация, что в результате удара поврежден по меньшей мере один вражеский A-50.

Напомним, украинцы уже уничтожили два российских самолета А-50. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце февраля говорил, что у РФ теперь осталось только шесть таких бортов.

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Ранее сообщалось, что 9 марта украинские дроны в Ростовской области РФ атаковали места в пределах Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, на территории которого ремонтируют самолеты А-50. В сети писали, что над городом были взрывы, а на территории комплекса произошел пожар.