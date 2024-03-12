Атака украинских беспилотников свидетельствует, что ВСУ способны доставать стратегические и защищенные объекты в РФ.

Британские разведчики проанализировали атаку Вооруженных сил Украины по авиационному комплексу в городе Таганрог, где ремонтируют самолеты А-50. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 9 марта беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал места в пределах Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева в Ростовской области РФ.

Объект в Таганроге используется для производства, обновления, обслуживания и ремонта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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"Он имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия, грузовые самолеты, и является испытательным центром для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления следующего поколения А-100", - отмечает разведка.

При этом, постоянное присутствие активной противовоздушной обороны вокруг этого комплекса свидетельствует о его важности.

"Весьма вероятно, что потеря А-50 во время российских операций значительно ухудшает ситуационную осведомленность. На изображениях повреждений, вызванных атакой, которые распространялись в интернете, видно повреждение двух крупных зданий, связанных с парком А-50, которые использовались для укрытия самолетов в периоды существенного обслуживания", - сообщает разведка.

После того, как прошло две недели с потерей второго самолета А-50, весьма вероятно, что этим воздушным бортам неизменно запрещено летать для поддержки операций в войне против Украины.

"Эта атака демонстрирует, что украинские операции до сих пор могут достигать стратегически значимых целей в России, даже когда считалось, что такие места защищены, или в воздухе, или на суше", - отмечается в сообщении.

Атака беспилотников на Таганрог - детали

В сети распространялась информация о ряде взрывов в небе над Таганрогом и пожаре от обломков дронов в АНТК им. Бериева, который "быстро потушили". В частности, в ночь на 9 марта украинские дроны самолетного типа массированно атаковали Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую области РФ.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Таганрогский авиационно-научный комплекс им. Бериева оснащал самолеты Ил-76 оборудованием радиолокационного обнаружения. В контексте самолетов А-50 и А-100 именно этот комплекс доводил все оборудование до ума и монтировал в самолет.

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