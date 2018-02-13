В России заявили, что не намерены каяться и извиняться за свои действия в Украине

Лавров подчеркнул, что РФ не будет никого упрашивать менять политику санкций и рассчитывает, что придет осознание ее «тупиковости».

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена каяться и извиняться за свои действия в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом в Москве.

По его словам, Россия не интересуется отношением стран Запада к вопросу отмены санкций.

«Мы не интересуемся отношением Европейского Союза и вообще тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают, мы читаем оценки, они все как одна говорят, что санкции наносят ущерб нашим двухсторонним отношениям», - сказал он, добавив, что по некоторым оценкам авторитетных исследовательских структур «те, кто вводит санкции, страдает от этого больше».

Лавров подчеркнул, что РФ не будет никого упрашивать менять политику санкций и рассчитывает, что придет осознание ее «тупиковости», поскольку она преследует идеологизированные и геополитические цели.

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«Пока эта линия не остановилась, мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов, потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией. У этого меньшинства очень часто идут на поводу», - сказал он.

Лавров заявил, что РФ готова возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог.

«Без ультиматумов, без требований покаяться, извиниться. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. Все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили и про Украину, и про Крым», - сказал он.

Лавров считает, что все больше западных политиков и парламентариев ЕС посещают Крым, а те, кто называет это аннексией, критикует дистанционно.