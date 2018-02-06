Крым вернется в состав Украины после развала России - журналист

Журналист Лойко считает, что есть реальный сценарий возврата Украине оккупированного Крыма.

Писатель, военный журналист, автор фоторепортажей из зоны боевых действий на Донбассе Сергей Лойко заявил, что Россия украла Крым у Украины.

"Россия его (Крым, - Ред.) украла. Это как будто вор залезает ночью к тебе в квартиру, чтобы своровать телевизор, подходит к телевизору, упаковал его, а унести не может. Думает, раз я его упаковал, то он мой. Так и здесь", - рассказал он в интервью "Апострофу".

Лойко считает, что оккупированный полуостров вернется в состав Украины.

Читайте такжеСМИ рассказали, как Россия передала боевикам на Донбассе захваченное в Крыму оружие (фото, видео)

"Нет, Крым, конечно, вернется в Украину. Он может вернуться в Украину по тому сценарию, что Россия развалится – и тогда он просто отойдет Украине, если не отойдет Турции или еще кому-то. Это будет совсем другая история", - отметил он.

"Но я считаю так. Например, я прихожу после Путина к власти. Первым моим декретом как президента России было бы вывести войска, чтобы как можно быстрее перестали гибнуть люди. Второй декрет – вернуть Крым", - добавил журналист.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.