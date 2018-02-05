Дата следующего освобождения украинских заложников из Донбасса еще не определена – омбудсмен

Омбудсмен назвала сообщения о количестве заложников, которые будут освобождены в следующий раз, издевательством над родственниками, которые ждут этого освобождения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, которая в качестве эксперта участвует в Минске в заседаниях рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявляет, что дата следующего освобождения украинских заложников из Донбасса еще не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом омбудсмен сообщила на пресс-конференции в Киеве.

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«Даты пока нет, дата не определена, и более того, любая дата, которая сегодня фигурирует в определенных информационных сообщениях, это определенным образом, простите, издевательство над родственниками тех, кто этого очень ждет. Поэтому могу сказать, что на сегодняшний день дата не определена», - сказала Лутковская.

При этом она отметила, что коммуникации относительно освобождения заложников являются постоянными, поскольку заседания ТКГ происходят примерно один раз в две недели.

В то же время Лутковская попросила использовать правильную терминологию и отметила, что «на территории, подконтрольной украинской власти, нет ни одного военного пленного, а есть люди, которые находятся в местах лишения свободы в соответствии с решениями украинских судов».

«Им всем предъявлены обвинения, и эти обвинения имеют логические завершения в судах, которые выносят решения именем Украины», - сказала Лутковская.

Также она сказала, что речь идет не об обмене, а "об одновременном освобождении лиц, согласованном в Минске в рамках заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы".

«Я вас призываю не определять вопрос судьбы людей математикой», - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кучма выразил надежду, что следующий этап обмена заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе, состоится до марта.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона представила в Минске предложения об освобождении политических заключенных из тюрем в РФ. Также она отметила, что украинская сторона подала определенные предложения по освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе.

29 января специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову имена некоторых украинских заложников, которые необходимо включить в дальнейший обмен заложников.