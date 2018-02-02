На Донбассе российские оккупационные войска проводят перегруппировку и усиление своих позиций - ИС

Установлено, что командование оккупантов на ряде участков продолжает скрытно концентрировать вблизи линии разграничения небольшие группы бронетехники, в том числе танков.

На Донбассе российские оккупационные войска на ряде участков проводят перегруппировку и усиление своих позиций.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Установлено, что командование оккупантов на ряде участков продолжает скрытно концентрировать вблизи линии разграничения небольшие группы бронетехники, в том числе тяжёлой (танков).

«Так, севернее Ясиноватой в лесопосадке между Зорькой и 103-м кварталом, наблюдалось 3 окопанных и тщательно замаскированных танка типа Т-72. В районе «Монолита» в промышленных строениях оккупанты маскируют также не менее 4-х танков и до 5 ед. 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», - говорится в сообщении.

По данным, ИС, 9-й омсп мп 1 АК ДНР» (Новоазовск) начал получать пополнение вооружения и военной техники взамен вышедшей из строя или уничтоженной в результате боевых действий.

«Первая партия из 6-и БМП-1 и 6-и БТР-80 прибыла на одну из тыловых баз полка. Техника - частично отремонтированная или восстановленная на базе ремонтных мощностей «1-го АК ДНР» (однако не более 3-х единиц), остальная - прибыла для этих целей напрямую из РФ (присутствуют плохо и наспех закрашенные тактические знаки ВС РФ и отметки РЖД («Российские железные дороги») касаемо перевозки ж\д транспортом)», - отмечается в сообщении.

Также, подчеркнули в ИС, аналогичная ситуация наблюдается в подразделениях «5-й омсбр» оккупантов в районе Докучаевска и южнее. По данным разведки, в течение месяца передовые подразделения бригады получили 5 «восстановленных» БМП-2 и не менее 10-и единиц МТ-ЛБ и БТР-70\80, прибывших напрямую из РФ, кроме того, 4 новых автомобиля «КамАЗ» и «Урал».

Стало известно, что в 1-м и 2-м АК оккупационных войск планируется проведение серии КШУ (командно-штабных учений) с управлением ряда бригад и отдельных полков, батальонов с целью «получения командным составом навыков управления войсками в современных видах боя».

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«На практике планируется приведение в повышенную степень боеготовности ряда частей и подразделений из 2-го эшелона и тыла. Это касается и разноуровневых командных пунктов и пунктов управления, также планируется отработка вопросов их перебазирования и развертывания «на незнакомой местности», - добавили в ИС.

Разведка установила, что в связи с проведением мероприятий по перегруппировке и ротации ряда частей и подразделений «2-го АК ЛНР» на участке от Сокольников до Христово, их командование получило строгие указания «воспрепятствовать» вскрытию перемещения данных частей, в том числе наблюдателями СММ ОБСЕ при помощи БПЛА и патрулирования или наблюдения.

«По любым БПЛА предписано открывать огонь», - подытожили в ИС.