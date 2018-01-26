Порошенко: оккупанты на Донбассе стали тише из-за оружия, которое еще не пришло

По словам президента, оккупанты стали осторожнее подходить к линии фронта после обнародования этой информации.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российские военные и боевики на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

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Об этом он сообщил сегодня журналистам в Давосе (Швейцария). Отвечая на вопрос о сроках поставки Украине оборонительного оружия из США, он отметил: «Мне известны все даты, и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то, что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи».

«Могу сказать, что как только узнали, что Украина получит новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных, боевиков на фронте. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта», - добавил глава государства.

«Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовой поставке за счет средств наших американских партнеров, не только предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, а и о совместном производстве, об обучении, о других сферах», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

17 января 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко выразил убеждение, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов. В тот же день Порошенко заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Украине за счет финансирования США.