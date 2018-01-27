Во вторую половину минувших суток на Донбассе нарушений перемирия не было зафиксировано

Вторая половина минувших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Оккупанты вчера нарушали режим тишины только возле Авдеевки, в результате вражеских обстрелов ранен один украинский военный.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции, вторая половина прошедшей эпохи, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

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К тому же времени, вчера днем, боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел позиций украинской армии.

На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставлен необходимый объем врачебной помощи. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.