В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненых вчера в зоне АТО бойцов

Вчера в результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Медики оценивают как средней тяжести состояние здоровья двух украинских военных, которые получили ранения в районе проведения АТО за минувшие сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Он напомнил, что за минувшие сутки зафиксированы три обстрела со стороны оккупантов. «В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Их доставили в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести», - сказал он.