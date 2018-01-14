Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10"

В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10».

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, с начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА такого типа.

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«Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА », - говорится в сообщении.

«Орлан-10» является составляющей частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.