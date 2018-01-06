"Рождественское перемирие": боевики один раз обстреляли силы АТО

В субботу, 6 января, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе один раз обстреляли украинских военных. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

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Российские наемники после обеда из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках линии разграничения нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, в течение 5 января боевики продолжили нарушать режим тишины, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске накануне Нового года. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное, а жизни ничто не угрожает.