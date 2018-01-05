"В действиях врага чувствуется страх": боевики осуществляют хаотичную стрельбу на Донбассе - штаб

Боевики провоцируют украинских военных на Донецком направлении, с ухудшением погодных условий начинают беспорядочную стрельбу.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Боевики провоцируют украинских защитников со стороны Донецка. После объявления новогодне-рождественского перемирия враг не угомонился. Однако обстрелы стали нерегулярными и, в основном, носят провокационный характер», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в новогоднюю ночь боевики «поздравили» украинских защитников из стрелкового оружия. В последующие дни оккупанты увеличили интенсивность обстрелов и применили гранатомет.

«Защитники Донецкого направления ответный огонь не открывают и соблюдают перемирие до тех пор, пока это реально не угрожает жизни наших воинов или возможным прорывом ДРГ российско-оккупационных войск», - отметили в штабе.

«В действиях врага чувствуется страх. С ухудшением погоды и в условиях плохой видимости оккупанты начинают беспорядочную стрельбу. Стреляя в туман, они показывают, что боятся наших защитников, которые в тяжелых метеоусловиях усиливают наблюдательные посты», - отметили военные.

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.