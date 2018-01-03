Большой обмен пленными: Тука рассказал, кто значится в списке освобожденных из плена боевиков

Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков "ЛДНР", есть подозреваемые в финансировании терроризма, передаче информации членам незаконных вооруженных формирований и других преступлениях.

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Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Он подчеркнул, что список таких лиц не ограничивается только военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения о передаче определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, подозреваемые в мошенничестве, финансировании терроризма и также в передаче информации", - рассказал Тука.

Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, проживавших на оккупированной территории.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что против 14 из 73-х украинских заложников, освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков, возбуждены уголовные производства по фактам дезертирства.

"Все службы, ведомства, группы и т.д. - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобожденных не все" героические герои ". Если конкретно, то 14 человек: в отношении их открыты уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - написал он.