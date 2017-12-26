Осталась жена и 10-летний сын: в Сумах попрощались с погибшим в АТО офицером (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили сегодня, 26 декабря, на Аллее Героев Центрального кладбища Сум.

Проститься с бойцом пришли коллеги, родные, близкие, знакомые, представители власти, местные жители.

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По информации Сумского горсовета, Ширков преждевременно ушел из жизни 24 декабря во время выполнения боевого задания по контрразведывательному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады. Точные обстоятельства гибели военного не разглашаются.

Ширков родился 22 июля 1976 в городе Северодонецк Луганской области. Детство провел в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. Учился в Сумском педагогическом университете им. А.С. Макаренко на филологическом факультете. Затем проходил срочную службу в морской пехоте Вооруженных сил Украины. С 2007 был сотрудником СБУ.

У спецназовца остались жена и 10-летний сын.