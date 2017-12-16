Сегодня боевики из минометов обстреляли Гнутово и Павлополь

Российско-оккупационные войска с начала суток 11 раз обстреливали позиции сил АТО, используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Читайте такжеБоевики своими обстрелами сорвали восстановление электроснабжения Травневого Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Луганском направлении захватчики из минометов различных видов и пехотного вооружения вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Троицкого и Крымского.

«После полудня враг из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого. Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого села. Провокации врага направлены на возмущение жителей прифронтовых населенных пунктов и создание условий к негативному отношению, а, порой, и агрессии в сторону украинских войск», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь противник весь день, с определенными перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов в районе Гнутово и Павлополя, а из вооружения БМП - вокруг Водяного. Кроме того, из легкого пехотного вооружения, оккупанты неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.