Боевики активизировались на Донецком направлении - штаб

Российско-террористические войска нарушали режим прекращения огня на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

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«Сегодняшний день в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов, однако полного соблюдения режима прекращения огня нет. Все случаи нарушения условий перемирия зафиксированы на Донецком направлении», - сообщили в штабе.

В частности, отмечается в сводке, боевики из 82-миллиметровых минометов вели огонь неподалёку от Опытного. Из гранатометов различных видов они обстреливали защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения - защитников Песков и Авдеевки.

Всего с полуночи террористы осуществили пять обстрелов позиций сил АТО. В двух случаях украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем.