Миграционная служба третий раз отказала в гражданстве россиянке, которая воевала на стороне Украины

Государственная миграционная служба в третий раз отказала российскому добровольцу Юлии Толопе, которая воевала в АТО на стороне Украины. Она заявляет, что вынуждена возвращаться в Россию, где ее разыскивает ФСБ. Об этом Толопа написала на своей странице в Facebook.

"Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации", - рассказала девушка.

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По ее словам, она с самого начала войны, с лета 2014 года, служила в батальоне "Айдар", недавно закончила службу в 58-й бригаде.

"Итак коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Потом занималась аэроразведкой. Ранения, контузии", - сказала Толопа.

Она подчеркнула, что ей не помогли депутатские запросы и представления на имя президента от министра.

"Мне не дают гражданство. Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости", - объясняет она.

Девушка опасается, что в России или в консульстве РФ ее могут похитить сотрудники ФСБ.

Также Толопа отметила, что не может отправить в российское консульство своего представителя, поскольку есть прямое требование быть там лично.