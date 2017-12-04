Миграционная служба третий раз отказала в гражданстве россиянке, которая воевала на стороне Украины
В России Юлию Толопу разыскивает ФСБ за участие в войне на стороне Украины, однако в ГМС ее посылают в российское консульство за справкой о несудимости.
Государственная миграционная служба в третий раз отказала российскому добровольцу Юлии Толопе, которая воевала в АТО на стороне Украины. Она заявляет, что вынуждена возвращаться в Россию, где ее разыскивает ФСБ. Об этом Толопа написала на своей странице в Facebook.
"Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации", - рассказала девушка.
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По ее словам, она с самого начала войны, с лета 2014 года, служила в батальоне "Айдар", недавно закончила службу в 58-й бригаде.
"Итак коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Потом занималась аэроразведкой. Ранения, контузии", - сказала Толопа.
Она подчеркнула, что ей не помогли депутатские запросы и представления на имя президента от министра.
"Мне не дают гражданство. Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости", - объясняет она.
Девушка опасается, что в России или в консульстве РФ ее могут похитить сотрудники ФСБ.
Также Толопа отметила, что не может отправить в российское консульство своего представителя, поскольку есть прямое требование быть там лично.