Легионеры в АТО: война за гражданство

Иностранцам, воюющим в АТО на украинской стороне, власти обещали обеспечить убежище, защиту и гражданство с самого начала российской агрессии на украинских землях. Но на деле оказалось, что легионеры ждут обещанного уже три года, а перспектив – не видать.

Так, на прошлой неделе Киев отказал в получении украинского гражданства бывшему бойцу батальона «Айдар», россиянке Юлии Толопе с позывным «Валькирия». «Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу», – написала она на своей странице в Facebook.

По словам девушки, которая весной прошлого года сделала первый шаг к гражданству Украины, получив вид на жительство, она просто в шоке от происходящего.

Толопа – одна из многих, кто находится в подвешенном состоянии, надеясь получить-таки когда-нибудь заветный паспорт с трезубцем. По словам главы общественной организации «Твой путь» Александра Ивашкова, за все время боевых действий только четверо иностранцев-добровольцев получили гражданство Украины. Последним был Илья Богданов – бывший офицер ФСБ, который летом 2014 года перешел на сторону Украины и защищал Донецкий аэропорт. Президентский указ о предоставлении ему статуса гражданина Украины был издан в феврале 2015 года.

Бюрократические рифы

Несмотря на то, что в украинских политических верхах много говорили о приоритетности в предоставлении гражданства легионерам АТО, пожелавшим стать украинцами, любые распоряжения первых лиц государства, а также законы, направленные на упрощение этой процедуры для иностранцев, воюющих за Украину, буксуют в беспросветной украинской бюрократической системе. В результате, политическая воля в этом вопросе есть только на словах.

Главный камень преткновения для всех без исключения иностранцев в АТО, желающих стать гражданами Украины, - необходимость предоставить в Государственную миграционную службу (ГМС) Украины справку о несудимости. Хотя, по мнению Александра Ивашкова, крайняя необходимость предоставления такой справки выглядит весьма сомнительной. «Ее можно взять только на территории их государства, в том числе, в консульстве. Но мы все прекрасно понимаем, чем может закончиться такой поход человека в консульство… Фактически, по всем ребятам в их странах уже заведены уголовные дела», – подчеркивает Александр Ивашков.

Дело в том, что каждый из иностранных военнослужащих, ставших защитниками Украины, по факту, совершает преступление, за которое на родине ему «светит» вполне реальный срок. К примеру, в России – от 3 до 7 лет лишения свободы…

Юристы также убеждены, что необходимости подтверждать информацию о несудимости такой справкой, нет. «В комиссию при президенте, которая рассматривает ходатайства на получение гражданства, входят представители СБУ, МВД, у них есть все данные», – подчеркивает президент общественной организации «Юридическая сотня» Ирина Лоюк.

Более того, наличие соответствующего документа все равно не гарантирует получения гражданства. Известны случаи, когда легионерам справки оформляли родственники, по доверенности, но, в итоге, злополучный документ никак не менял ситуацию – в предоставлении гражданства Украины этим людям было отказано.

Решить эту проблему активисты пытались через парламент. В частности, законопроектом №3433 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» отменяется необходимость получения справок от других государств при процедуре получения гражданства такими людьми. Впрочем, на сегодняшний день документ даже не прошел первое чтение.

Но даже если такой закон будет принят, большинство из бойцов-иностранцев, находясь в Украине не менее полутора лет (с начала АТО) и, не получив хотя бы статус беженца, уже нарушают миграционное законодательство Украины. Это, так или иначе, может грозить им депортацией на родину, где им светит штраф, опять-таки, тюремный срок, а, в отдельных случаях, – и смертная казнь (например, в Беларуси). К счастью, по словам Ивашкова, на сегодняшний день угроза депортации существует только на бумаге. Мол, с ГМС существует негласная договоренность, что принудительно выдворять из страны никого не будут… Но на самом деле такая ситуация не является нормальной.

Активисты, помогающие бойцам-иностранцам легализоваться в Украине, считают такое положение вещей предательством со стороны властной верхушки. «У президента нет политической воли предоставлять гражданство тем, кто воевал за Украину», – констатирует Александр Ивашков.

Сегодня под его опекой находятся два гражданина РФ – Сергей Петровичев (позывной «Рубин») и Илья Черноусов («Феликс») – которым организация «Твой путь» помогает в процедуре получения украинского гражданства. В России молодые люди занимались политической деятельностью, принимали участие в оппозиционных молодежных организациях и протестах. В Украине находятся еще с Майдана. Весной 2014 года пошли в АТО, воевали в добровольческих батальонах в окрестностях Донецка, были в Песках, Красногоровке, Марьинке, Волновахе, Горловке, Иловайске.

«На наше заявление, что нас там [в России] посадят, изобразили искреннее удивление: «За что?»

В России у Сергея Петровичева была неплохая работа и устроенная жизнь, однако, по его словам, убеждения – приоритетнее трудоустройства. Отправляясь в Украину, он уже тогда понимал, что на родину теперь путь будет заказан. Но о смене гражданства не думал – было не до того. «На фронте все отходит на задний план. Еще в 2014, когда линии фронта, как таковой, не существовало, было чувство, что, с большой вероятностью, меня убьют. Про гражданство там думаешь не в первую, не во вторую, а в последнюю очередь», – вспоминает он.

Но, со временем, «сладкие» обещания украинских властей об обязательном упрощении предоставления таким, как «Рубин», гражданства Украины, разбились о жестокую реальность. В августе 2015 в тогда еще Днепропетровской ГМС Сергею Петровичеву вручили документ, подразумевающий принудительное возвращение в Россию. «На наше заявление, что нас там [в России] посадят, изобразили искреннее удивление: «За что?». Как это – за что? Там людей сажают за репост в Вконтакте… За то, что ты принял участие в вооруженном конфликте в другой стране, есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе [РФ] – «наемничество» и «участие в вооруженных формированиях». Но в ГМС абсолютно не реагировали, была какая-то предвзятость», – рассказывает парень.

Депортации удалось избежать чудом – за «Рубина» вступились отдельные народные депутаты и представители разных общественных организаций, решение ГМС удалось обжаловать и отменить.

Летом 2016 Сергей получил вид на жительство сроком на 1 год. Если ситуация по гражданству не изменится, летом текущего года документ нужно будет снова продлевать. Конечно, молодой человек намерен заняться справкой о несудимости, будет составлять доверенность и отправлять ее родным. Однако, особых иллюзий не питает – лично знает легионеров, которые, получив справку, продолжают находиться в Украине на птичьих правах, без гражданства.

«Рубин» подчеркивает, что не требует чего-то запредельного: «Политическая ситуация, сегодня одна – завтра другая, очень опасно иметь только вид на жительство. Нет никакой гарантии, что завтра каким-то решением нас не выдворят из страны, или не выдадут России по запросу. Просто хочется чувствовать себя в безопасности и знать, что тебя никогда не депортируют».

Кроме того, отсутствие гражданства резко уменьшает парню вероятность трудоустроится или получить социальные гарантии по инвалидности (Сергей подорвался на растяжке в Песках, у него было серьезно повреждено бедро, а одну ступню пришлось ампутировать).

Документы Петровичева уже два раза были на комиссии в Администрации президента. В первый раз – в конце 2015 года. Тогда комиссия вынесла положительный вердикт без всяких справок, однако прошло время, а президент соответствующий указ так и не подписал. После этого в Администрации Президента заявили, что необходимо провести новое заседание, поскольку были приняты новые законы, и немного изменился состав комиссии. Вторая комиссия по делу «Рубина» состоялось в мае 2016-го. Опираясь на отсутствие злополучной справки о несудимости, документы были возвращены в миграционную службу.

Сегодня Сергей, в принципе, уже не особо верит в предоставление ему гражданства, но унывать не спешит. Продолжает реабилитацию, ходит на курсы, планирует стать программистом. Поскольку военнослужащий уже не надеется получить паспорт из рук президента Украины, уповает на более скромный вариант – прожить три года с видом на жительство и уже так получить гражданство.

«Бракованные» обещания

Илья Черноусов также, как и Сергей Петровичев, отправляясь в Украину понимал, что вернуться в Россию будет невозможно (о том, что воюет за Украину признался родителям только в конце 2014-го года). А об украинском гражданстве задумался, когда еще был на передовой. «Когда в 2014 уходил из батальона «Шахтерск», у меня была попытка устроиться в украинскую армию на контракт, но ничего не вышло. Потом пытался устроиться на гражданскую должность в «Айдар», но сказали, что пока гражданских должностей нет, у нас таких (без гражданства, – УНИАН) и так хватает», – вспоминает Илья.

Дальше проблемы шли по накатанной: бюрократия, сбор документов, «рекомендации» от Днепропетровской ГМС вернуться в Россию, решение о депортации… Как и Петровичеву, оспорить последнее Илье Черноусову помогли волонтеры и небезразличные чиновники.

Ситуация с документами на комиссии в Администрации президента, опять-таки, в худших традициях: сначала собранный пакет документов около года просто лежал в АП, первую комиссию прошли. Потом документы еще несколько месяцев ждали повторного рассмотрения, под предлогом, что состав комиссии поменялся. В итоге, документы Ильи были забракованы.

Сейчас «Феликс» живет во Львове – товарищи помогли с регистрацией, поэтому парню немного легче учиться и работать. Живет по временному виду на жительство, оформленному летом 2016-го. Черноусов уже отправил своим близким генеральную доверенность, теперь они будуть пробовать оформить для него злополучную справку о несудимости…

Ему и десяткам таких, как он, добровольно вставшим на защиту Украины и понимающим, что пути назад не будет, теперь приходится воевать еще и за гражданство.

В целом, такие ситуации неприятны еще и потому, что еще в ноябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко, отвечая на петицию о предоставлении гражданства тем иностранцам, которые защищали Украину в АТО, заявил, что в МВД и ГМС направлено письмо с поручением «незамедлительно» оказывать консультационную помощь лицам, защищавшим и защищающим территориальную целостность Украины, если они пожелают получить украинское гражданство. А также пообещал, что, как только документы таких людей будут поступать в Комиссию при президенте по вопросам гражданства, они будут «безотлагательно» им рассмотрены.

К сожалению, чем дальше, тем больше кажется, что «безотлагательно» - это никогда.

Ирина Шевченко