Ликвидированную своими же в Донецке наемницу увековечили в России как "героя "Новороссии" (фото, видео)

Российскую наемницу Анастасию Паутову, найденную повешенной в квартире в оккупированном Донецке, на родине увековечили как "погибшую за свободу и независимость "Новороссии".

Об этом свидетельствуют фотографии открытия в маленьком сибирском городке мемориальной доски на доме, где жила будущая террористка, передает "Остров".

Читайте такжеМестный житель о памятнике "героям Донбасса" в Ростове: доказательство участия России в конфликте

Сепаратистские СМИ активно начали тиражировать эту информацию как подтверждение интернациональной помощи Донбассу со стороны российских "добровольцев".

На самом деле, Анастасия Паутова, которая решила с оружием в руках поддержать российскую оккупацию Донбасса, погибла не "за свободу и независимость".

Как рассказал один из боевиков в видеопроекте "Солдатская правда", наемницу нашли повешенной в квартире, в которую она вселилась в оккупированном Донецке. На теле Паутовой были обнаружены следы насилия. При этом в якобы предсмертной записке она просила не искать виновных в ее смерти.

Таким образом, ликвидацию, вероятнее всего "товарищами по оружию", российской наемницы Анастасии Паутовой никак нельзя считать героической гибелью.