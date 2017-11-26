Оккупанты продолжают совершать вооруженные провокации в зоне АТО - штаб

Оккупанты продолжают попытки втянуть подразделения украинской армии в вооруженное противостояние.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00, российско-оккупационные войска в течение дня продолжали обстреливать позиции сил АТО, и, хотя в целом количество обстрелов с начала суток было небольшим, враг продолжает отдельными провокационными действиями безуспешные попытки втянуть украинские войска в боевое противостояние.

На Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм неподалёку от Трехизбенки, а из стрелкового оружия обстреливал опорные пункт возле Золотого.

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На Донецком направлении, как и ожидал штаб АТО, вооруженные провокации российские наемники осуществили в районе Верхнеторецкого. Здесь боевики обстреливали оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов и гранатометов.

На Приазовье по позициям сил АТО неподалёку от Гнутово противник вел огонь из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также поблизости Авдеевки зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенный минскими договоренностями.

Всего с полуночи российско-оккупационные войска четырежды нарушили перемирие.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр штаба АТО сообщил, что в районе Верхнеторецкого будут усилены меры безопасности по защите гражданского населения. В штабе отметили, что деятельность силовых подразделений будет направлена на предотвращение целенаправленных обвинений украинских военных в якобы несоблюдении Минских договоренностей.