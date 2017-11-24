Ситуация в Луганске после бегства Плотницкого: военной техники по городу практически нет, местное ТВ и радио не работает - СМИ

В пятницу, 24 ноября, во временно оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле отжатого областного телеканала, который сейчас называется Луганск 24 и находится на улице Демехина, 25.

По информации очевидцев, там находятся несколько человек с автоматами, у некоторых на руках - нашивки Беркут, военной техники по городу практически нет, передает LIGA.net, ссылаясь на информацию своих источников.

"Ситуация после снятия оцепления вчера со здания Луганской ОГА практически не изменилась, они (боевики, - ред.) с утра были только возле местной ТРК", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Вещание сепаратистского телеканала нет в городе, начиная с 21 ноября. "Ничего не работает из местного телевидения и радио. Мы, как в изоляции, только показывают российские телеканалы", - уточнил Сергей.

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По его словам, людей и автомобилей в городе стало больше. "Вузы, школы и больницы работают в обычном режиме", - добавила луганчанка Марина.

Медики одной из больниц города сегодня рассказали LIGA.net, что вчера количество людей, которые обращались за оказанием медпомощи в связи с перенесенным стрессом и повышением артериального давления, увеличилось.

"Обращений зафиксировано больше, вся ситуация в городе, безусловно, негативно сказывается на нервах", - добавила врач Александра.

Она подтвердила информацию, что не смогла выехать из города вчера. "Да, нам запретили, я не смогла выехать даже по веской причине. Когда разрешат - не знаю. Многое зависит от того, что здесь будет происходить", - добавила она.

Другой источник сообщил LIGA.net, что проблем с получением выплат и пенсий в городе нет. "Сегодня утром спокойно получил пенсию, как положено, по графику", - добавил собеседник.

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