В плену боевиков на Донбассе находятся 158 украинцев

В плену у контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 158 граждан Украины.

Об этом заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба парламента.

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Так, во время встречи с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с президентом Конгресса Гудрун Мозлер-Тёрнстрём она сообщила о напряженной ситуации с освобождением заложников из ОРДЛО и политзаключенных, которых удерживают в оккупированном Крыму и Российской Федерации.

«Сегодня на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 158 заложников, их освобождение остается заблокированным уже 14 месяцев», - отметила Геращенко.

Кроме того, депутат обратила внимание, что из-за систематических репрессий в оккупированном Крыму незаконно удерживают более 50 человек, большинство из которых - представители крымскотатарского народа.

«Мы рассчитываем на более активное сотрудничество с Советом Европы в вопросах защиты и восстановления прав граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы за проукраинскую позицию», - подчеркнула Геращенко.

Она также отметила, что ОРДЛО продолжает нарушать режим тишины на Донбассе, результатом чего стала гибель 2335 представителей Вооруженных сил Украины. В этой связи политик напомнила, что сегодня Украина продолжает активное сотрудничество с ООН с целью наработки механизма введения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики удерживают на оккупированном Донбассе 157 граждан Украины.