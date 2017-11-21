Боевики "ДНР" опровергают свое участие в перевороте в Луганске

Боевики "ДНР" опровергают информацию об участии в конфликте в центре Луганска. Об этом заявил "заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР" Эдуард Басурин, передает "РБК".

«Всё, что в Луганске — я не знаю, что там происходит, это другая территория», — отметил он. Басурин подчеркнул, что "ДНР" никак не связана с этими событиями и не принимает в них никакого участия.

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Как сообщал УНИАН, в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что сегодняшний путч в Луганске - это "попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.