Центр Луганска могли захватить боевики "ДНР" - СМИ

13:38, 21 ноября 2017
Война
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В Луганск могли прибыть люди Захарченко.

У центре Луганска вооруженные люди / скриншот

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко, как пишет "Новая газета".

Ранее 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета, однако, по нашим данным, Корнет отказался подчиняться этому приказу.

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О случаях вооруженных столкновений, а также о требованиях, выдвигаемых неизвестными вооруженными людьми, пока не сообщается. По их словам, Министерство внутренних дел (МВД) проводит антитеррористические учения. В самом МВД отказываются от любых комментариев.

Как сообщал УНИАН, центр Луганска захвачен "чужими" боевиками с гранатометами и БТР.

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