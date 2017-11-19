Удерживаемых в тюрьмах ОРЛО заставляют платить за отопление - правозащитник

Заключенные, которые находятся на временно неподконтрольных территориях Луганской области (ОРЛО), сами покупают уголь для отопления в местах лишения свободы. Об этом сообщил «Громадському радіо» глава «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Также, по его словам, заключенные жалуются на отсутствие лекарств и ухудшение качества питания.

«Сейчас отопительный сезон. Им говорят: «Хотите в тепле сидеть?». Они говорят: «Да». Вот, говорят, платите. Покупайте угля. Скидывайтесь», - отметил правозащитник.

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На замечание о том, что это дорого, правозащитник ответил, что заключенных там достаточно много.

«Там, в «ЛНРовской» исправительной трудовой колонии, к примеру, сидит около 900 человек. Сейчас, может быть, меньше. Вот эту сумму делят на 900 человек», - сказал Лисянский.

Он отметил, что, если каждый из заключенных сдаст на отопление по 500 грн, то тогда в колонии оно будет.

Ранее сообщалось, что представители "ЛНВ/ДНР" отказались от проведения "дня семьи" для заключенных.