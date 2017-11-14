СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 320 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 320 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии с 19:30 12 ноября до 19:30 13 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньше взрывов (примерно 100), если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 290 взрывов)", - проинформировали в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 220 взрывов против 70)", - говорится в отчете.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за выходные, с вечера 11 ноября до вечера 12 ноября, зафиксировали свыше 770 взрывов в Донецкой и Луганской областях.