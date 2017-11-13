На Донетчине на мине подорвалась женщина, которая выпасала коров

В с. Кодемо Бахмутского района Донецкой области в поле женщина наткнулась на взрывное устройство, в результате чего получила травму ноги.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в Бахмутский отдел полиции в 14.52. Установлено, что жительница с. Кодемо пасла коров в поле возле поселка и наткнулась на взрывное устройство.

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«В результате взрыва женщина получила травму ноги. Пострадавшую доставили в больницу г. Бахмут», - говорится в сообщении.

Сейчас полиция решает вопрос о внесении сведений об этом факте в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 258 УК Украины (Террористический акт).