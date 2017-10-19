В Донецкой области задержан боевик НВФ "Оплот", который вербовал новобранцев

В Донецкой области полицейские задержали боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот", который вербовал новобранцев.

Как сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области, 18 октября на въезде в Краматорск полицейские остановили молодого человека, который ехал с временно оккупированной территории для оформления документов.

Во время проверки оказалось, что в течение 2016 он находился в рядах «Оплота». Задержанный сообщил, что на тот момент жил в Горловке с матерью и был безработным. Узнав от соседа, что на службе в террористической организации «ДНР» можно заработать большие деньги, пошел устраиваться наемником.

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Мужчину назначили в отдел кадров «Оплота» в Макеевке, где в его обязанности входил отбор кандидатов на службу в вооруженных формированиях «ДНР». За это он получал 10 тыс. рублей в месяц. Когда он должен был начать участие в боевых действиях, то испугался и решил больше не выходить на службу. Со временем вернулся домой и поступил учиться в одно из горловских высших учебных заведений.

По данному факту Краматорским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Участнику НВФ грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.