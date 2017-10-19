Обострение в АТО: 53 вражеских обстрела, трое военных ранены

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный получил ранения вследствие подрыва. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка и дальше продолжила накаляться. Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров.

"Так, больше половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на Донецкое направление. В частности, вечером боевики из минометов калибра 82 миллиметра, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции возле Луганского, Майорска, Каменки. А около 18 часов, возле Песок в результате обстрела украинского опорного пункта с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец. Кроме того, почти в полночь оккупанты выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.

На Мариупольском направлении в конце суток обстрелов было меньше. Однако около 19:00 пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли на окраинах Старогнатовки.

Как известно, в зоне АТО боевики вдвое увеличили количество обстрелов в период с 15-17 октября.